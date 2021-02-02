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Кабмин опроверг введение продовольственных карточек для нуждающихся россиян

Россиянам не будут выдавать продовольственные карточки, сообщили в пресс-службе кабинета министров во вторник, 2 февраля.

Как ранее писали «Известия», Минпромторг предложил правительству поддержать нуждающихся россиян продуктами здорового питания, оказывать адресную помощь, в том числе переводить деньги на покупку отечественных продуктов. Пресс-служба Минпромторга подтвердила, что документ передали в правительство, но отметила, что вопрос выплат пока не поднимался.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков в комментарии ТАСС подчеркнул, что приоритет сейчас отдается мерам, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве».

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Ну раз опровергли, значит точно будут выдавать.
NAFTALIN 2000-2036
тады талоны выдавайте, раз карточки не хотите
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