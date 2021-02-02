За день полиция Петербурга осмотрела в поисках бомб 751 детский сад, 560 школ и более тысячи магазинов

Минувший понедельник выдался для петербургской полиции неспокойным. Виной тому стало тревожное письмо без конкретики, присланное на почту регионального управления ФСБ.



Как стало известно «Фонтанке» 2 февраля, накануне днём в дежурную часть главка полиции позвонили из ФСБ и зачитали текст полученного ими письма. Неизвестный указывал на страницу некой Кати Верницкой и сообщал, что она занимается минированием.

«А следующая её «атака» произойдет в г. СПб, по школам, детсадам, магазинам. Прошу принять меры!» — написал автор.