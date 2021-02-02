За день полиция Петербурга осмотрела в поисках бомб 751 детский сад, 560 школ и более тысячи магазинов

Минувший понедельник выдался для петербургской полиции неспокойным. Виной тому стало тревожное письмо без конкретики, присланное на почту регионального управления ФСБ.
Как стало известно «Фонтанке» 2 февраля, накануне днём в дежурную часть главка полиции позвонили из ФСБ и зачитали текст полученного ими письма. Неизвестный указывал на страницу некой Кати Верницкой и сообщал, что она занимается минированием.
«А следующая её «атака» произойдет в г. СПб, по школам, детсадам, магазинам. Прошу принять меры!» — написал автор.
Полиция меры приняла. Осмотр зданий прошёл во всех районах города, цифры поражают. Сотрудники ГУ МВД побывали в 751 детском саду, 560 школах и 1178 магазинах. В мероприятиях было задействовано 285 человек. Эвакуация проводилась только в одном учреждении — в детском саду на Большой Подьяческой. На улице дети с воспитателями гуляли около 50 минут.
Головной боли полиции добавили ещё два «минёра». Начальник службы безопасности сообщил о получении письма с текстом «Во всех магазинах «Ашан» в г. Санкт-Петербурге и ЛО заложено около 57 бомб». Все объекты были проверены без эвакуации посетителей. Также в полицию обратилась заведующая детским садом