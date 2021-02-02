Издание The Wall Street Journal ранее написало, что правительство США планирует объединить усилия с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в области лунных исследований в связи с растущей угрозой со стороны России и Китая. По мнению американских военных, действия Москвы и Пекина бросают вызов американским космическим интересам, и Пентагон собирается защищать запланированные базы NASA на поверхности Луны и коммерческие операции США по добыче на спутнике Земли воды и полезных ископаемых.

В своем телеграм-канале Рогозин добавил, что Россия не будет участвовать «ни в какой гонке к Луне», пока не поймет «смысл призового фонда».

«Я неоднократно вел переговоры с руководством НАСА и американскими политиками. Самое любопытное — это то, что они сами толком не могут объяснить, зачем им снова понадобилось на Луну. На мой простой вопрос главе НАСА Брандестайну, если вы еще раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности, Джим лишь тяжело вздохнул», — написал глава Роскосмоса, добавив, что у России есть своя лунная программа, и «раз в десять дешевле американской, но даст не менее важные результаты для наших ученых».

Весной 2020 года бывший президент США Дональд Трамп подписал указ о праве Штатов на использование ресурсов Луны. В документе указывалось, что США не рассматривают космос в качестве достояния всего человечества. Рогозин, комментируя планы Штатов по освоению Луны, заявлял, что это не может быть национализировано какой-то одной страной и возможно только в международной кооперации.