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Вылечиться, чтобы помогать. 13-летнему Стасу требуется дорогое лечение

Стас почти не выходит на улицу, его день и ночь преследуют мучительные боли — у мальчика тяжелейший сколиоз, который привел к нарушению работы всех внутренних органов. Помочь ему может только сложная, поэтапная операция. Но её стоимость для семьи Стаса неподъёмная.

Стас Саенко, 13 лет.

Сколиоз IV степени.

Требуется обследование и операция по установке титановой конструкции. Стоимость 1 625 000 руб.

Стас мечтает стать хирургом — хочет помогать людям. Но сегодня ему самому очень нужна помощь этого специалиста. У подростка сколиоз IV степени — сильно изогнутый позвоночник сдавливает все внутренние органы и нарушает их работу. У Стаса проблемы с сердцем, лёгкими, страдает вся пищеварительная система.

День и ночь его преследуют мучительные, изнуряющие, тянущие боли. Никакие обезболивающие уже не помогают. Дышать с каждым днём всё труднее. Одышка, перепады давления, онемение рук и ног, сильнейшие головные боли — последствия этого заболевания можно перечислять ещё долго. Кажется, что у Стаса не осталось ни одной части тела, которая бы не болела.

На улицу мальчик почти не выходит, ему трудно выдерживать пристальные взгляды прохожих. Его болезнь уже никак не скрыть: горб выпирает очень сильно, одна нога короче другой, при ходьбе мальчик сильно переваливается. Помочь Стасу может только операция. Если её не сделать, то этот разрушительный процесс будет продолжаться и медленно убивать мальчика.

Операция для Стаса предстоит тяжелая и многоэтапная. В позвоночник мальчику вставят титановую конструкцию, которая выпрямит его. Конечно, раз сколиоз такой запущенный, то сложно говорить о полном выпрямлении позвоночника. Но здесь речь идёт уже не о красоте, а о спасении жизни ребёнка.

Помочь Стасу готовы петербургские врачи из НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера. Но для подростка это лечение платное — у него нет петербургской регистрации. На предварительное обследование, титановую конструкцию и непосредственно хирургическую операцию требуется более 1,6 млн рублей. Доход у семьи Стаса очень скромный: папа — рабочий на заводе, мама — на полставки, поскольку уход за сыном требует много времени. Есть ещё и брат. Поэтому эта сумма для них просто космическая.

Родители Стаса обратились в петербургский благотворительный фонд «Спасение» в надежде, что неравнодушные люди помогут собрать необходимую сумму на лечение сына.

О том, как помочь Стасу, можно узнать здесь.

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Комментарии (2)

nick7rus
Нужно сначала уточнить гражданство. А выше в комментарии вопросы правильные.
Анна Гаврилова
ЭЭЭ не поняла. Сколиоз собственно это следствие. А причина? И почему такой запущенный???? Операция то не поможет. Что то странно
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