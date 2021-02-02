Вылечиться, чтобы помогать. 13-летнему Стасу требуется дорогое лечение

День и ночь его преследуют мучительные, изнуряющие, тянущие боли. Никакие обезболивающие уже не помогают. Дышать с каждым днём всё труднее. Одышка, перепады давления, онемение рук и ног, сильнейшие головные боли — последствия этого заболевания можно перечислять ещё долго. Кажется, что у Стаса не осталось ни одной части тела, которая бы не болела.

Стас мечтает стать хирургом — хочет помогать людям. Но сегодня ему самому очень нужна помощь этого специалиста. У подростка сколиоз IV степени — сильно изогнутый позвоночник сдавливает все внутренние органы и нарушает их работу. У Стаса проблемы с сердцем, лёгкими, страдает вся пищеварительная система.

На улицу мальчик почти не выходит, ему трудно выдерживать пристальные взгляды прохожих. Его болезнь уже никак не скрыть: горб выпирает очень сильно, одна нога короче другой, при ходьбе мальчик сильно переваливается. Помочь Стасу может только операция. Если её не сделать, то этот разрушительный процесс будет продолжаться и медленно убивать мальчика.

Операция для Стаса предстоит тяжелая и многоэтапная. В позвоночник мальчику вставят титановую конструкцию, которая выпрямит его. Конечно, раз сколиоз такой запущенный, то сложно говорить о полном выпрямлении позвоночника. Но здесь речь идёт уже не о красоте, а о спасении жизни ребёнка.