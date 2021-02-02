FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -6
75.51р91.54р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Жительница Ленобласти заявила, что сожитель насиловал её дочь пять лет. Мужчина мог уехать в Дагестан, его ищут

Жительница Бугров заявила на своего сбежавшего сожителя в полицию. 34-летняя женщина считает, что 42-летний возлюбленный на протяжении пяти лет насиловал её дочь. Девочке на сегодняшний день 15 лет.

Как стало известно «Фонтанке» 2 февраля, уголовное дело пока не возбуждено, беглеца ищет полиция. Родом он из дагестанского села, в последний раз его «Солярис» был замечен в ночь на вторник в районе деревни Колтуши на Рябовском шоссе.

Женщина пояснила, что последние пять лет она проживала с мужчиной по имени Илгам в Буграх. И в этот период он неоднократно совершал половые насильственные действия по отношению к её дочке. Об этом девочка-подросток якобы сама рассказала маме.

В анамнезе у мужчины нет судимостей за изнасилование, насильственные или развратные действия. В 2015 году он заплатил штраф за подделку документов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Postman
Не от большого ума кидаются на азиатов и кавказцев
Paul3390
А чем думала, когда сама под такого ложилась? Хрена ж теперь жаловаться?
syshsun
Больше илгам хороших и разных...в каждый дом.
Бабы как были дурами,таковыми и остались.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний