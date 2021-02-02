Жительница Ленобласти заявила, что сожитель насиловал её дочь пять лет. Мужчина мог уехать в Дагестан, его ищут

Жительница Бугров заявила на своего сбежавшего сожителя в полицию. 34-летняя женщина считает, что 42-летний возлюбленный на протяжении пяти лет насиловал её дочь. Девочке на сегодняшний день 15 лет.



Как стало известно «Фонтанке» 2 февраля, уголовное дело пока не возбуждено, беглеца ищет полиция. Родом он из дагестанского села, в последний раз его «Солярис» был замечен в ночь на вторник в районе деревни Колтуши на Рябовском шоссе.



Женщина пояснила, что последние пять лет она проживала с мужчиной по имени Илгам в Буграх. И в этот период он неоднократно совершал половые насильственные действия по отношению к её дочке. Об этом девочка-подросток якобы сама рассказала маме.

