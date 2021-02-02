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Ежедневная статистика смертей от коронавируса в Петербурге и России растёт после выходных

Традиционное снижение числа коронавирусных смертей сразу после выходных в ежедневной статистике сменилось ростом. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, 2 февраля в Петербурге 65 новых умерших, тогда как накануне их было 53.

В России за последние сутки жертвами COVID-19 признали 539 человек — на сотню больше, чем днём ранее. Лидирует Москва, где подтвердили 74 смерти. Петербург на втором месте, третью строчку занимает Московская область — 38 летальных случаев. Ленинградская область добавила в статистику шесть умерших.

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Петербурге скончался 9 851 человек, в Ленинградской области умерло 438 заболевших. Всего по стране зафиксировано 74 158 умерших от коронавируса.

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