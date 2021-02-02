ФСБ провела операцию по подпольным оружейникам в 19 регионах России. Закрыли почти три десятка мастерских

Несколько десятков подпольных оружейников задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Совместная с МВД и Росгвардией операция проходила в 19 регионах России, из незаконного оборота изъяли около 200 единиц оружия.
«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 регионов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — сообщили 2 февраля в Центре общественных связей ФСБ ТАСС.
Силовики прекратили работу почти трёх десятков подпольных мастерских, в которых были изъяты 50-мм пехотный миномёт и 45-мм пушка, 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди изъятого, как уточнили в ФСБ, три пулемёта, 18 автоматов различной модификации, специальная снайперская винтовка «Винторез», восемь пистолетов-пулемётов, 48 винтовок и карабинов, 113 пистолетов и револьверов, а также 27 миномётных мин различного калибра, 45 ручных гранат Ф-1 и РГД-5, свыше 26 тыс. патронов, 34,5 кг взрывчатых веществ (пороха, тротила), 29 приспособлений для бесшумной стрельбы.
Следственные действия проходили в Москве, республиках Карелия, Коми, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях.