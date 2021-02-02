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Рубль укрепился вслед за нефтью. Доллар на бирже опустился ниже 76

Рубль укрепился на бирже к евро и доллару на фоне дорожающей нефти.

На открытии торгов 2 февраля американская валюта потеряла 16 копеек и упала ниже психологически важной отметки в 76 рублей. В 10:10 мск за доллар дают 75,99 рубля.

Евро, в свою очередь, упал на 17 копеек — до 91,61 рубля.

Нефть марки Brent стоит сегодня 56,92 доллара за баррель.

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Комментарии (3)

Alexander 17
Помнится финансисты уверяли нас,что чем рубль слабее , тем нам лучше. Походу ещё немного и будет пройдена психологическая отметка в 100/1 ...и тогда наступит рай))))))))
ash364
2 десятых процента - вот это прыжок с колен!!
Alex000
Во. В кои-то веки подшутить не над чем, всё практически так.
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