Жительница Ленобласти сдала полиции бывшего мужа, у которого нашли служебный пистолет. 11 лет назад его с боем отобрали у ЧОПовца

Семейный скандал в Гатчинском районе Ленобласти принял неожиданный оборот, когда в гости к чете из Рождествено приехала полиция. В доме нашёлся служебный пистолет, который 11 лет назад в результате разбоя был отобран у охранника.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2 февраля, накануне в полицию поступило сообщение от 35-летней женщины, которая пожаловалась, что бывший муж грозится её застрелить в их доме на Большом проспекте в селе Рождествено.

Прибывшие полицейские задержали 47-летнего мужчину. Он был пьян, пистолет у него забрали на экспертизу. Было установлено, что изъятое оружие — боевая единица, пригодная для стрельбы. Но самое интересное заключается в том, что служебный ИЖ-71 с 2009 года числился в федеральном розыске по уголовному делу о разбойном нападении на сотрудника частной охранной организации.