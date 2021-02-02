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Дорогу автомобилисту в центре Петербурга внезапно преградили копытные

Неожиданную помеху встретил рано утром 2 февраля на пустой дороге петербургский автомобилист в центре города. К счастью, обошлось без ДТП.

Подписчик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Андрей в 6:30 двигался по Загородному проспекту, когда перед ним из темноты возникли три всадницы. Женщины на лошадях полностью заняли проезжую часть, и автомобилисту, чтобы обогнуть их, пришлось выехать на встречную полосу.

vk.com / spb_today

В комментариях подсчитывают нарушения, допущенные всадницами: движение в тёмное время суток, без опознавательных сигналов и светоотражателей, движение не по крайней правой полосе.

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Комментарии (6)

264548071
Встречки не было, максимум задел трамвайные пути попутного направления.
NAFTALIN 2000-2036
без опознавательных знаков.. двигаются в сторону Пионерской площади...
Serg_I
Нормально для питер-аула...
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