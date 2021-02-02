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Умер бывший министр сельского хозяйства РФ. Его нашли дома, работают следователи

На 82-м году жизни скончался бывший министр сельского хозяйства и продовольствия РФ, глава Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук. Его тело обнаружили вечером 1 февраля в доме в посёлке Солнечный.

Как сообщает 2 февраля «Интерфакс» со ссылкой на алтайское СУ СКР, по факту смерти начата доследственная проверка. Следователи работали на месте всю ночь.

«Причина смерти пока неизвестна, информация должна появиться позже, — отметил представитель управления. — <…> Причина смерти в таком возрасте может быть любой».

РИА Новости пишет, что возможной причиной гибели политика могла стать утечка газа. В региональном управлении МЧС подтвердили информацию об утечке в доме экс-министра. Однако следователи не обнаружили очевидных подтверждений отравления газом. Точную причину должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Александр Назарчук родился в 1939 году в селе Романово в Алтайском крае. Работал в сельском хозяйстве, а с 1975 года — на партийной и хозяйственной работе. В октябре 1994 года Указом президента РФ Назарчук был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. В 1996 году, возвратившись на Алтай, работал председателем Агропромсоюза края. В марте 1996 года был избран депутатом краевого Законодательного Собрания 2 созыва, а затем, в декабре 1996 года — председателем Алтайского краевого Законодательного Собрания. С 1996 по 2001 год Александр Григорьевич являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

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Комментарии (3)

265015791
>Причина смерти в таком возрасте может быть любой».
А следователи по случаю его гибели работают, а вот когда гибнут студенты СПбГУ не разбираются и Дел не заводят.
doorbal_
я уж думал Ткачёв может, заинтересовался. ан нет.. дед помер в Алтайском крае
ash364
82 года, молодец. Много кого пережил дедушка.
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