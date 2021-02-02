Умер бывший министр сельского хозяйства РФ. Его нашли дома, работают следователи

На 82-м году жизни скончался бывший министр сельского хозяйства и продовольствия РФ, глава Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук. Его тело обнаружили вечером 1 февраля в доме в посёлке Солнечный.

Как сообщает 2 февраля «Интерфакс» со ссылкой на алтайское СУ СКР, по факту смерти начата доследственная проверка. Следователи работали на месте всю ночь.

«Причина смерти пока неизвестна, информация должна появиться позже, — отметил представитель управления. — <…> Причина смерти в таком возрасте может быть любой».