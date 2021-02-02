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Google выплатит миллионы долларов за дискриминацию по половому признаку

Компания Google согласилась выплатить 3,8 миллиона долларов для урегулирования дела о дискриминации при найме на работу и оплате труда сотрудников.

Как передаёт 2 февраля ТАСС со ссылкой на министерство труда США, в ходе проверки было выявлено неравенство в оплате труда сотрудников женского и мужского пола, занимавших должности программных инженеров в трёх подразделениях корпорации в штатах Калифорния и Вашингтон. В нескольких филиалах Google зафиксирована гендерная и расовая дискриминация при приёме на работу.

«Министерство труда США достигло договоренности с Google об урегулировании [относительно] обвинений в систематической дискриминации в вопросе зарплаты и приёма на работу в подразделениях компании в штатах Калифорния и Вашингтон», — говорится в сообщении минтруда.

Google выплатит более 3,8 миллиона долларов пяти с половиной тысячам сотрудников и соискателей. В том числе 1,25 миллиона пойдут на 5-летнюю корректировку уровня заработной платы программных инженеров.

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