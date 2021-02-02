Выбран зритель главного шведского кинофестиваля. В этом году он один

Главный кинофестиваль Швеции — Гетеборгский — в этом году пройдёт на безлюдном острове, и у него будет только один зритель. Это медсестра и большой любитель кино Лиза Энрот.
Как сообщает 2 февраля РИА Новости со ссылкой на The Guardian, организаторы решили не проводить мероприятие в привычном формате и ограничились только одним зрителем из-за пандемии коронавируса. Лизу Энрот выбрали из 12 тысяч желающих, поскольку она, по словам организаторов, «работает в системе здравоохранения, ведущей тяжелую борьбу с коронавирусной инфекцией».
Лизе предстоит посмотреть 60 фильмов конкурсной программы с 29 января по 8 февраля на острове Хамнескар, известном благодаря маяку Патер Ностер, у западного побережья Швеции.
«В системе здравоохранения я целую вечность слушала, брала анализы и утешала. Такое ощущение, что у меня почти не осталось энергии. Ветер, море, возможность целую неделю провести совершенно в другой реальности — все это очень привлекательно», — рассказала Энрот.