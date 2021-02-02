Минпромторг предлагает переводить нуждающимся деньги на еду

Минпромторг разработал и предложил правительству ряд мер по поддержке нуждающихся, в частности продовольственную поддержку от государства.
Как пишут 2 февраля «Известия», по словам источника в кабмине, в направленном в правительство документе идёт речь об адресной помощи гражданам. Предлагается ежемесячно перечислять им средства на покупку отечественных продуктов питания. Ранее правительство обсуждало вопрос о введении продуктовых карточек, но сейчас этот вопрос не рассматривается, заявили в пресс-службе кабинета министров.
Получателями помощи в Минпромторге видят беременных и кормящих женщин, детей всех возрастов, людей, которые находятся в учреждениях социальной сферы, например в больницах и интернатах.
Вопрос реализации предложенных мер в кабмине пока не обсуждают. По мнению экспертов, эти меры могли бы стать альтернативой фиксированию цен на продукты.