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Минпромторг предлагает переводить нуждающимся деньги на еду

Минпромторг разработал и предложил правительству ряд мер по поддержке нуждающихся, в частности продовольственную поддержку от государства.

Как пишут 2 февраля «Известия», по словам источника в кабмине, в направленном в правительство документе идёт речь об адресной помощи гражданам. Предлагается ежемесячно перечислять им средства на покупку отечественных продуктов питания. Ранее правительство обсуждало вопрос о введении продуктовых карточек, но сейчас этот вопрос не рассматривается, заявили в пресс-службе кабинета министров.

Получателями помощи в Минпромторге видят беременных и кормящих женщин, детей всех возрастов, людей, которые находятся в учреждениях социальной сферы, например в больницах и интернатах.

Вопрос реализации предложенных мер в кабмине пока не обсуждают. По мнению экспертов, эти меры могли бы стать альтернативой фиксированию цен на продукты.

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Комментарии (3)

nuga
А пенсионеров опять нет в списках,одни детные автоматом всюду
DimDimych
Обычно такие благие начинания всякторгов и росвсяков заканчиваются повышением акцизов на что-нибудь и дальнейшим понижением качества продукции.
lamer
Интересно, а Мантуров ознакомлен с навязчивыми просьбами "читателя Фонтанки"?
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