Смертельная авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей произошла на автодороге М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) в Тверской области.
Как сообщает 2 февраля газета «Вся Тверь» со ссылкой на УГИБДД, минувшим вечером на 250-м километре трассы в Торжокском районе, по предварительной информации, большегруз «Интернешнл» выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с «Фордом», а затем с «Хёндэ».
На месте погибли водители грузовика и «Форда». Чуть позже от полученных травм скончался и пассажир «Форда». Водитель «Хёндэ» пострадал, его госпитализировали. Машины получили настолько сильные повреждения, что извлекать людей из них пришлось спасателям МЧС.