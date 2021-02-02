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Из-за выезда грузовика на встречную полосу на трассе М-10 погибли трое

Смертельная авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей произошла на автодороге М-10 «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) в Тверской области.

Как сообщает 2 февраля газета «Вся Тверь» со ссылкой на УГИБДД, минувшим вечером на 250-м километре трассы в Торжокском районе, по предварительной информации, большегруз «Интернешнл» выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с «Фордом», а затем с «Хёндэ».

Фото: УГИБДД по Тверской области

На месте погибли водители грузовика и «Форда». Чуть позже от полученных травм скончался и пассажир «Форда». Водитель «Хёндэ» пострадал, его госпитализировали. Машины получили настолько сильные повреждения, что извлекать людей из них пришлось спасателям МЧС.

Фото: УГИБДД по Тверской области

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Комментарии (6)

Fradkinshtein
Статистики нет но по ощущениям более половины смертей на дороге из за большегрузов в нашей стране. А это тысячи человек, может быть надо что то менять?
Evgeniy Opel_Reshetov
Так построена в России система грузоперевозок автотранспортом. Либо ты садишься за руль и летишь к месту выгрузки без отдыха круглые сутки, либо ты делаешь это за безплатно. Как говорится у тебя есть выбор. Ты можешь быть либо патриотом, либо нищим.
В противовес этому на загнивающем Западе принята другая концепция грузоперевозок. Либо ты соблюдаешь режим рабочего времени и отдыха, либо ты выполняешь свою работу безплатно.
Ankor
На встречку? На современной и платной дороге?
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