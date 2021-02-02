FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -6
75.51р91.54р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Главный терапевт Минздрава рассказала о побочных эффектах после прививки от ковида

В первые дни после вакцинации от коронавируса могут возникать гриппоподобные симптомы, но опасаться нечего.

Как рассказала в эфире Первого канала главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, побочные эффекты, как правило, сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины в организм. «Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», — цитирует медика РИА Новости 2 февраля.

Зафиксированы редкие случаи сильного повышения температуры после прививки — выше 39 градусов. Но даже в таких случаях за помощью «не нужно никуда бежать». «Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится», — пояснила она.

По данным Университета Хопкинса на утро 2 февраля, COVID-19 в мире заболели 103,39 миллиона человек, умерли от него 2,23 миллиона.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Ukumari
Так это пишет "Главный терапевт Минздрава" (в заголовке) или "Главный ВНЕШТАТНЫЙ терапевт Минздрава"(в тексте)? У нас во дворе на лавочке, особенно в хорошую погоду, знаете, сколько таких "внештатных главных терапевтов" сидит... много, все они очень компетентные и не только терапевты - экономисты, политологи и психологи внештатные и все компетентные и главные. И информированные...
265015791
Что то они стали очень старательно успокаивать . Про печень вот ничего не пишут, про процент тех кто переносит плохо.
Агроном аэродрома
Этта.. И почему пирививка от ковида вызывает гриппоподобный, а не ковидоподобный эффект? Или это, что называется, оговорочка по дедушке Фрейду?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний