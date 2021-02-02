Главный терапевт Минздрава рассказала о побочных эффектах после прививки от ковида

Как рассказала в эфире Первого канала главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, побочные эффекты, как правило, сохраняются в течение первых суток с момента введения вакцины в организм. «Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», — цитирует медика РИА Новости 2 февраля.

В первые дни после вакцинации от коронавируса могут возникать гриппоподобные симптомы, но опасаться нечего.

Зафиксированы редкие случаи сильного повышения температуры после прививки — выше 39 градусов. Но даже в таких случаях за помощью «не нужно никуда бежать». «Чаще всего это до 38, если выше, чем 38, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола или, если чуть ниже, чем 38, но плохо переносится», — пояснила она.

По данным Университета Хопкинса на утро 2 февраля, COVID-19 в мире заболели 103,39 миллиона человек, умерли от него 2,23 миллиона.