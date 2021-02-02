Петербург на пути к ясно-морозной зиме. Похолодание продолжается. По прогнозам синоптиков, уже через пару дней температура может достичь двузначных значений и небо прояснится.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 февраля в Петербурге ожидается небольшой, местами умеренный снег, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 6, в 7 утра составила минус 4,7 градуса, а днём будет на уровне минус 2–4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
В этот день, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в нашем городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 16 до 0 градусов. Самое холодное 2 февраля зафиксировано в 1966 году, минус 28, а самое тёплое — в 1971 году, плюс 4, напоминает «Яндекс».
Завтра синоптики обещают минус 3–5 градусов днём, а в ночь на 4 февраля — минус 9–11 градусов, в окрестностях местами до минус 15.