Петербург на пути к ясно-морозной зиме. Похолодание продолжается. По прогнозам синоптиков, уже через пару дней температура может достичь двузначных значений и небо прояснится.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 февраля в Петербурге ожидается небольшой, местами умеренный снег, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 6, в 7 утра составила минус 4,7 градуса, а днём будет на уровне минус 2–4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.