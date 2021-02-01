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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Россия продлила срок приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 февраля включительно. Об этом 1 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года», — сообщили в штабе ТАСС.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса, который согласно предварительным оценкам экспертов, может быть до 70% более заразным. Кроме того, его летальность может быть выше на 30%. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории ограничительные меры, однако в целом они соответствуют английским, что делает уже третий в королевстве карантин общенациональным.

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Комментарии (1)

Frank Costello
И правильно! Нефиг к нам их наглосаксонскую заразу тащить!
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