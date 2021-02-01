СКА проиграл московскому «Динамо» в третий раз за сезон

Поражением для петербургского хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо», который прошел в понедельник 1 февраля. Динамовцы выиграли со счетом 2:0.



Голы забил Дмитрий Яшкин (59 минута) и Дмитрий Кагарлицкий (44 минута).

В текущем сезоне «Динамо» выиграло у СКА все три матча из трех. 12 октября «Динамо» победило со счетом 4:3, а 26 декабря бело-голубые были сильнее СКА со счетом 2:1 в овертайме.

После 52 матчей петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции с 70 очками. Лидирует ЦСКА с 77 очками.