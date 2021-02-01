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Канадского хоккеиста рижского «Динамо» уволили за украденную у Ковальчука клюшку. А сначала говорили, что это уборщица

Канадский хоккеист Джордан Мюррэй, выступающий за рижское «Динамо», был пойман на краже клюшки у звезды омского «Авангарда» Ильи Ковальчука после матча регулярного чемпионата КХЛ. Как сообщает в понедельник, 1 февраля, «Р-Спорт» со ссылкой на председателя совета директоров латвийской команды Юриса Савицкиса, в связи с этим контракт с нарушителем был расторгнут.

«Джордан раскаивался в своих действиях. Решение расторгнуть контракт с ним было однозначным. Несмотря на всё, с такими игроками нужно расставаться. Это, конечно, из ряда вон выходящий случай. Хоккеист захотел иметь у себя клюшку звездного игрока, что же тут сделаешь. Мы все удивились такому поступку. Любовь человека к хоккею, к звездам хоккея — иногда захлестывает», — заявил Савицкис.

Как сообщает Telegram-канал «Вброс по борту», кража произошла перед игрой между рижским «Динамо» и омским «Авангардом» 27 января. Утром после тренировки Мюррей вошел в раздевалку гостей и забрал клюшку Ильи Ковальчука. Обнаружив пропажу, Ковальчук сообщил администрации «Арены-Рига». По записям видеокамер удалось вычислить, кто взял хоккейный инвентарь.

«Мнение, что клюшка могла быть взята безвозвратно, подтверждал и тот факт, что Мюррей менял местоположение уворованного трофея на арене аж три раза, после чего и вовсе вынес клюшку за пределы здания. Чтобы хоть как-то спасти свою репутацию в глазах «Авангарда», рижане возложили ответственность на уборщицу», — говорится в сообщении источника.

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Комментарии (1)

Sibir_5e4d67bbb7aea
А кому-нибудь нужна клюшка Романа Гнилая гора?
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