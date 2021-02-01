Канадского хоккеиста рижского «Динамо» уволили за украденную у Ковальчука клюшку. А сначала говорили, что это уборщица

Канадский хоккеист Джордан Мюррэй, выступающий за рижское «Динамо», был пойман на краже клюшки у звезды омского «Авангарда» Ильи Ковальчука после матча регулярного чемпионата КХЛ. Как сообщает в понедельник, 1 февраля, «Р-Спорт» со ссылкой на председателя совета директоров латвийской команды Юриса Савицкиса, в связи с этим контракт с нарушителем был расторгнут.



«Джордан раскаивался в своих действиях. Решение расторгнуть контракт с ним было однозначным. Несмотря на всё, с такими игроками нужно расставаться. Это, конечно, из ряда вон выходящий случай. Хоккеист захотел иметь у себя клюшку звездного игрока, что же тут сделаешь. Мы все удивились такому поступку. Любовь человека к хоккею, к звездам хоккея — иногда захлестывает», — заявил Савицкис.