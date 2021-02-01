Автомобиль с правительственными номерами пошёл против ПДД в центре Петербурга 1 февраля. Водитель справедливо предположил, что пешеходы — не трамваи, и могут обойти.
Фотографии в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Евгений. Чёрный Ford Mondeo, водитель которого очевидно имеет нетрадиционный взгляд на парковку, он заметил на Невском проспекте, 90–92. Машина пристроилась на тротуаре примерно в четыре часа после полудня. В разгар рабочего дня у идущих по Невскому ещё было пространство для манёвра, чтобы обойти автомобиль.
По данным «Фонтанки», Ford Mondeo 2007 года выпуска больше шести лет принадлежит автотранспортному предприятию «Смольнинское», но едва ли возит чиновников верхнего эшелона. За последний год за машиной с номером 497 — пять штрафов.