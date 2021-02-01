FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
75.51р91.54р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
17
Печать

Смольнинский Ford нетрадиционных взглядов подвинул пешеходов в центре Петербурга

Автомобиль с правительственными номерами пошёл против ПДД в центре Петербурга 1 февраля. Водитель справедливо предположил, что пешеходы — не трамваи, и могут обойти.

Фотографии в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Евгений. Чёрный Ford Mondeo, водитель которого очевидно имеет нетрадиционный взгляд на парковку, он заметил на Невском проспекте, 90–92. Машина пристроилась на тротуаре примерно в четыре часа после полудня. В разгар рабочего дня у идущих по Невскому ещё было пространство для манёвра, чтобы обойти автомобиль.

Фото: Читатель Фонтанки Евгений
Фото: Читатель Фонтанки Евгений

По данным «Фонтанки», Ford Mondeo 2007 года выпуска больше шести лет принадлежит автотранспортному предприятию «Смольнинское», но едва ли возит чиновников верхнего эшелона. За последний год за машиной с номером 497 — пять штрафов.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

265044796
После вчерашнего все службы порядка отдыхают что ли)
gencon
Создал припятсвие движению пешеходов, арест 15 суток как минимум
Дядя Бо
Боярский младший?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний