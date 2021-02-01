Автомобиль с правительственными номерами пошёл против ПДД в центре Петербурга 1 февраля. Водитель справедливо предположил, что пешеходы — не трамваи, и могут обойти.



Фотографии в редакцию «Фонтанки» прислал читатель Евгений. Чёрный Ford Mondeo, водитель которого очевидно имеет нетрадиционный взгляд на парковку, он заметил на Невском проспекте, 90–92. Машина пристроилась на тротуаре примерно в четыре часа после полудня. В разгар рабочего дня у идущих по Невскому ещё было пространство для манёвра, чтобы обойти автомобиль.