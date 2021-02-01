Полиция французского города Тулон 1 февраля проводит спецоперацию после того, как в центре города нашли коробку с отрезанной человеческой головой.
«По предварительным сведениям, подтвержденным Центральным управлением общественной безопасности (DDSP), картонная коробка с отрубленной человеческой головой была выброшена из окна», — сообщает газета Var-Martin.
🔵🇫🇷L’HORREUR À TOULON - Le carton contenant la tête humaine a vraisemblablement été jeté dans la rue depuis la fenêtre d’un appartement. Un suspect aurait été appréhendé (Var-Matin). pic.twitter.com/JOpUon5pwi— 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) February 1, 2021
Близлежащие улицы в центре города оцепили, полиция начала спецоперацию. Мужчину с окровавленными руками заметили в одном из окон. Подозреваемый забаррикадировался в квартире, но спустя некоторое время его удалось задержать. Сопротивления он не оказывал. В квартире обнаружили катану (японский меч).
Toulon, France, beheading suspect arrested. pic.twitter.com/VdVCnFI85S— Tony (@Mrtdogg) February 1, 2021
Жертву пока не опознали.
Уточняется, что ничто не указывает на террористический мотив убийства. По данным BFMTV, подозреваемый и жертва — бездомные.