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В Тулоне кто-то выкинул на улицу человеческую голову в коробке. Подозреваемого задержали в ходе спецоперации

Полиция французского города Тулон 1 февраля проводит спецоперацию после того, как в центре города нашли коробку с отрезанной человеческой головой.

«По предварительным сведениям, подтвержденным Центральным управлением общественной безопасности (DDSP), картонная коробка с отрубленной человеческой головой была выброшена из окна», — сообщает газета Var-Martin.

Близлежащие улицы в центре города оцепили, полиция начала спецоперацию. Мужчину с окровавленными руками заметили в одном из окон. Подозреваемый забаррикадировался в квартире, но спустя некоторое время его удалось задержать. Сопротивления он не оказывал. В квартире обнаружили катану (японский меч).

Жертву пока не опознали.

Уточняется, что ничто не указывает на террористический мотив убийства. По данным BFMTV, подозреваемый и жертва — бездомные.

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