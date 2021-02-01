«Считайте сами»: денежные компенсации миллиону льготников для оплаты ЖКУ будут привязаны к показаниям счетчиков

В Петербурге с 1 июля 2021 года выплаты льготным категориям горожан будут предоставляться с учётом фактического потребления услуг. Об этом 1 февраля 2021 года сообщила пресс-служба Смольного.



В той или ной форме льготы на оплату ЖКУ получают свыше 1 миллиона горожан — ветераны, люди с инвалидностью, многодетные семьи и многие другие.

Пока льготы рассчитываются по формулам с учётом установленных нормативов и региональных стандартов стоимости ЖКУ. Но после принятия закона социальная поддержка будет зависеть от данных счётчиков.