«Считайте сами»: денежные компенсации миллиону льготников для оплаты ЖКУ будут привязаны к показаниям счетчиков

В Петербурге с 1 июля 2021 года выплаты льготным категориям горожан будут предоставляться с учётом фактического потребления услуг. Об этом 1 февраля 2021 года сообщила пресс-служба Смольного.
В той или ной форме льготы на оплату ЖКУ получают свыше 1 миллиона горожан — ветераны, люди с инвалидностью, многодетные семьи и многие другие.
Пока льготы рассчитываются по формулам с учётом установленных нормативов и региональных стандартов стоимости ЖКУ. Но после принятия закона социальная поддержка будет зависеть от данных счётчиков.
По словам председателя комитета по соцполитике Петербурга Александра Ржаненкова, есть вероятность, что тем категориям граждан, которым возмещали чуть меньше 50% от выплат, будут возмещать ровно половину. Приостанавливать выплаты социальные службы смогут только по решению суда, например, если граждане по тем или иным причинам перестанут оплачивать ЖКУ (ранее при формировании задолженности выплата приостанавливалась автоматически). И если раньше льготы начислялись как бы заранее, теперь возврат денежных средств будет поступать только после оплаты ЖКУ.
При этом Александр Ржаненков обошел стороной сложный вопрос о тех, кто платит за ЖКУ без счетчиков, и в каком случае размер компенсаций у конкретного льготника сможет уменьшаться при вступлении в силу новых правил.