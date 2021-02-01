Домашний матч против «Нижнего Новгорода» БК «Зенит» сыграет со старыми коронавирусными ограничениями

Баскетбольный клуб «Зенит» не сумеет воспользоваться разрешением Смольного на 50-процентное заполнение трибун в ближайшем домашнем матче в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке», игра в ДС «Юбилейный» против «Нижнего Новгорода» 2 февраля, пройдет с максимальной загруженностью в 25 %.



В частности, сине-бело-голубые не успевают изменить рассадку на стадионе по новым правилам.

Далее у «Зенита» идет серия выездных игр. Дома петербургские баскетболисты сыграют только 17 февраля против греческого «Панатинаикос», где уже, возможно, смогут воспользоваться новыми коронавирусными ограничениями.