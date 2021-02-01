В Невском районе появилась новая подстанция — «Баррикада». Она обеспечит электричеством новостройки

Новая подстанция «Баррикада» с двумя силовыми трансформаторами по 80 мегаватт каждый обеспечит электроэнергией часть жилой застройки Невского района. Как рассказали в «Группе ЛСР», занимавшейся прокладкой сопутствующих кабельных линий, в зону электроснабжения попадают зона жилой застройки новых районов, несколько школ, детсадов и объектов инфраструктуры.

Поскольку подстанция расположена в непосредственной близости от жилой застройки, трансформаторы и распределительное устройство сделаны в закрытом исполнении. Присоединение к энергосистеме осуществляется по двум кабельным линиям протяженностью около 5 км. Подстанция спроектирована как объект, не требующий постоянного обслуживающего персонала: ее управление, диагностика и противоаварийная автоматика работают на основе цифровых технологий. Подстанция подстроена в рамках проекта «Цивилизация».