Роспотребнадзор не оценил антисанитарную химию. «Лаборатория 31» на Гороховой оштрафована на 200 тысяч

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал на 200 тысяч рублей бар «Лаборатория 31» на Гороховой улице. Заведение привлекли к ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



Как 1 февраля сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга, сотрудники Роспотребнадзора приходили в бар в конце ноября. В помещении они не нашли бактерицидных облучателей и дезинфицирующих средств. На администраторе не было маски и перчаток, да и в целом запаса СИЗов не наблюдалось. Кроме того, комиссия не увидела разметки, барные стулья были расставлены слишком близко, уборка ревизоров не удовлетворила — пол был грязный.