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Роспотребнадзор не оценил антисанитарную химию. «Лаборатория 31» на Гороховой оштрафована на 200 тысяч

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал на 200 тысяч рублей бар «Лаборатория 31» на Гороховой улице. Заведение привлекли к ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как 1 февраля сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга, сотрудники Роспотребнадзора приходили в бар в конце ноября. В помещении они не нашли бактерицидных облучателей и дезинфицирующих средств. На администраторе не было маски и перчаток, да и в целом запаса СИЗов не наблюдалось. Кроме того, комиссия не увидела разметки, барные стулья были расставлены слишком близко, уборка ревизоров не удовлетворила — пол был грязный.

На кухне Роспотребнадзору тоже не очень понравилось — готовая продукция контактировала с сырьём, чистые тарелки с грязными, условия для обработки овощей, мяса и рыбы отсутствовали, нашлись и продукты без маркировки.

Возмутило проверяющих отсутствие гардероба. Вещи работники бара якобы бросали на пол. Не удовлетворил общий для сотрудников и посетителей туалет, отсутствие у первых личных медкнижек.

Суд пришёл к выводу, что нарушение санитарных правил и норм в этом случае создаёт угрозу здоровью людей и может способствовать распространению коронавируса. «Лаборатории 31» назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

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