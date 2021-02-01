Медсестра из шведского города Шёвде стала единственным зрителем Гётеборгского кинофестиваля. Женщину 29 января увезли на остров в Северном море к маяку Патер-Ностер на лодке, где ей предстоит прожить в одиночестве до 6 февраля, отсмотреть 60 фильмов конкурсной программы и при этом вести видеодневник. Ролики с её впечатлениями уже начали появляться на YouTube-канале.
Как сообщается на сайте фестиваля, кандидатура Лизы Энрот была отобрана из 12 тысяч заявок. По словам организаторов, она впечатлила их в письме-заявке, рассказав о том, как работала в пандемию коронавируса и «кажется, целую вечность, выслушивала, тестировала и утешала» своих пациентов. Энрот подчеркнула, что чувствует себя абсолютно измотанной, но готова на неделю оказаться в «параллельной реальности» посреди моря и ветров. В своём родном городе Лиза Энрот постоянно участвует во встречах кинолюбителей.
«Это возможность подарить уникальный опыт одному из многих героев системы здравоохранения, которые ведут тяжелую борьбу против COVID-19», — объяснила выбор единственного зрителя исполнительный директор фестиваля Мирья Вестер.
Гётеборгский кинофестиваль ежегодно проводится в Швеции с 1979 года. В этом сезоне отказаться от традиционного формата было решено из-за пандемии коронавируса. Остальные зрители смогут посмотреть программу в онлайн-формате.