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Уилл Смит в Дубае встретился с россиянами, и теперь его ждут в Дагестане

Голливудский актёр Уилл Смит стал гостем тренировочного занятия футбольного клуба «Зенит» в Дубае. Фото с ним также выложил Хабиб Нурмагомедов.

О встрече с актёром сообщили социальные сети петербургской команды 1 февраля.

«Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит», — написала пресс-служба «Зенита» в твиттере.

Совместное фото с Уиллом Смитом из Дубая накануне вечером публиковал у себя в инстаграме и боец Хабиб Нурмагомедов. Он поделился сказанным актёром — тот с удовольствием приехал бы в Дагестан.

Сложно сказать, по каким именно делам американский актёр оказался в ОАЭ, но известно, что Уилл Смит любит отдыхать в Дубае.

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Комментарии (1)

SERGEY111
Пускай приезжает - будет потом в мире продвигать дагестанский биатлон .
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