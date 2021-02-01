Уилл Смит в Дубае встретился с россиянами, и теперь его ждут в Дагестане

Голливудский актёр Уилл Смит стал гостем тренировочного занятия футбольного клуба «Зенит» в Дубае. Фото с ним также выложил Хабиб Нурмагомедов.
О встрече с актёром сообщили социальные сети петербургской команды 1 февраля.
«Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит», — написала пресс-служба «Зенита» в твиттере.
Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит 😎#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/GUbzIX59Dx— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) February 1, 2021
Совместное фото с Уиллом Смитом из Дубая накануне вечером публиковал у себя в инстаграме и боец Хабиб Нурмагомедов. Он поделился сказанным актёром — тот с удовольствием приехал бы в Дагестан.
Сложно сказать, по каким именно делам американский актёр оказался в ОАЭ, но известно, что Уилл Смит любит отдыхать в Дубае.