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Медведев рассказал, когда в России начали готовиться к пандемии коронавируса

Один из первых докладов о пандемии коронавируса президент России Владимир Путин получил в начале февраля. Тогда же появилось понимание, что угроза серьезная, рассказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Я даже припоминаю, что один из первых докладов на эту тему я написал президенту, может быть, спустя две недели после своего назначения на должность, то есть в самом начале февраля. То есть понимание того, что это серьезная угроза, вне всякого сомнения, было, что позволило, кстати, нам подготовиться, на мой взгляд, гораздо лучше, чем многие европейские страны», — сказал он в интервью РИА Новости 1 февраля.

По его словам, чтобы осознать масштаб угрозы, нужно было получить достоверные данные, а с этим не все было просто.

«Но я могу сказать прямо: уже к началу февраля у нас всех было понимание того, что это серьезная проблема. Что она превратится во вселенскую проблему, может быть, тогда не было ощущения, поскольку в истории человечества, конечно, пандемии бывали, но это было давно, и тогда на них не было такой реакции, как сейчас, именно в силу понятных причин», — добавил Медведев.

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Комментарии (8)

doorbal_
Докладываю - к началу февраля 2020-го я уже исцелился.
Guest1234
Да, я помню, как в середине марта Путин доложил нам всем, что Россия успешно отразила атаку вируса, не то, что загнивающий запад.
Nik020
Вот кому мы обязаны, оказывается!
Присоседился глупенько...
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