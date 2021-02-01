Медведев рассказал, когда в России начали готовиться к пандемии коронавируса

Один из первых докладов о пандемии коронавируса президент России Владимир Путин получил в начале февраля. Тогда же появилось понимание, что угроза серьезная, рассказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Я даже припоминаю, что один из первых докладов на эту тему я написал президенту, может быть, спустя две недели после своего назначения на должность, то есть в самом начале февраля. То есть понимание того, что это серьезная угроза, вне всякого сомнения, было, что позволило, кстати, нам подготовиться, на мой взгляд, гораздо лучше, чем многие европейские страны», — сказал он в интервью РИА Новости 1 февраля.
По его словам, чтобы осознать масштаб угрозы, нужно было получить достоверные данные, а с этим не все было просто.
«Но я могу сказать прямо: уже к началу февраля у нас всех было понимание того, что это серьезная проблема. Что она превратится во вселенскую проблему, может быть, тогда не было ощущения, поскольку в истории человечества, конечно, пандемии бывали, но это было давно, и тогда на них не было такой реакции, как сейчас, именно в силу понятных причин», — добавил Медведев.