В Симферопольском водохранилище почти кончились запасы воды

Запасы воды в Симферопольском водохранилище почти закончились, вода в город в основном подается из подземных источников. Об этом 1 февраля сообщил в ходе совещания по вопросам водоснабжения директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
«Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Та вода, которая в нем есть, уже давно стала некондиционной… За прошедшие сутки с него было поднято всего 23 тысячи кубических метров воды», — сказал Баженов РИА Новости, добавив, что в прошлом году из водохранилища ежесуточно закачивалось более 70 тысяч кубометров.
В эти дни ремонтные бригады восстанавливают целостность крупного водовода в Симферопольском районе, использование которого позволит исключить зависимость Симферополя от количества воды в поверхностных источниках, добавил глава предприятия.
Для снабжения Симферополя ранее использовались три водохранилища естественного стока — Симферопольское (36 миллионов кубометров), Партизанское (34 миллиона кубометров) и Аянское (около 4 миллионов кубометров).
Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.