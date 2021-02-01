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В Симферопольском водохранилище почти кончились запасы воды

Запасы воды в Симферопольском водохранилище почти закончились, вода в город в основном подается из подземных источников. Об этом 1 февраля сообщил в ходе совещания по вопросам водоснабжения директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Та вода, которая в нем есть, уже давно стала некондиционной… За прошедшие сутки с него было поднято всего 23 тысячи кубических метров воды», — сказал Баженов РИА Новости, добавив, что в прошлом году из водохранилища ежесуточно закачивалось более 70 тысяч кубометров.

В эти дни ремонтные бригады восстанавливают целостность крупного водовода в Симферопольском районе, использование которого позволит исключить зависимость Симферополя от количества воды в поверхностных источниках, добавил глава предприятия.

Для снабжения Симферополя ранее использовались три водохранилища естественного стока — Симферопольское (36 миллионов кубометров), Партизанское (34 миллиона кубометров) и Аянское (около 4 миллионов кубометров).

Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.

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Комментарии (12)

terry18
В Эмиратах давно решили проблему воды. За небольшую долю от украденных за 7 лет с момента присоединения Крыма миллиардов долларов давно можно было решить это.
265048594
Ничего без украинского канала с водой в Симферополе не будет. Канал подавал миллионы кубов воды. Его ничего не заменит. И теперь Крым возвращается в состояние до 1954 года- к состоянию пустыни.
ash364
если в кране нет воды....

Турки, вон, на Кипр воду провели - значит и тут можно.
Сейчас объявят нац проект и вперед стройка.
Мост построили, теперь трубопровод, глядишь на дворец наскребем. Подымаемся с каклен!
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