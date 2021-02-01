В Симферопольском водохранилище почти кончились запасы воды

Запасы воды в Симферопольском водохранилище почти закончились, вода в город в основном подается из подземных источников. Об этом 1 февраля сообщил в ходе совещания по вопросам водоснабжения директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.



«Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Та вода, которая в нем есть, уже давно стала некондиционной… За прошедшие сутки с него было поднято всего 23 тысячи кубических метров воды», — сказал Баженов РИА Новости, добавив, что в прошлом году из водохранилища ежесуточно закачивалось более 70 тысяч кубометров.

