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Петербурженка приютила знакомого, а он месяц выносил из квартиры ценное. В списке украденного антикварная ваза за 20 тысяч долларов

Кулоны, сумка, эксклюзивная ручка и фарфоровая ваза исчезли из квартиры жительницы Петербурга в Солдатском переулке. Вора нашли на окраине города, а часть похищенного — в ломбарде.

Как сообщает ГУ МВД региона 1 февраля, с заявлением женщина обратилась на прошлой неделе и сразу описала приметы вероятного преступника. Он жил с ней около месяца, а знакомы они больше полутора лет. После его исчезновения 43-летняя представитель иностранной фирмы подсчитала ущерб — вышло примерно на шесть миллионов рублей. Пропали, кроме ряда драгоценных украшений, подвеска с камнями стоимостью больше 50 тысяч долларов, эксклюзивная золотая ручка, брендовая сумка за 200 тысяч рублей и антикварная фарфоровая ваза немецкой фирмы «Мейсон» 18-го века. Женщина купила ее на аукционе за 20 тысяч долларов несколько лет назад.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Нашли 43-летнего уроженца Выборга в Приморском районе, он не успел избавиться от украденной сумки. Остальное сдал в ломбард или продал с рук. Вазу пока не нашли.

© Фонтанка.Ру

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