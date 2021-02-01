Кулоны, сумка, эксклюзивная ручка и фарфоровая ваза исчезли из квартиры жительницы Петербурга в Солдатском переулке. Вора нашли на окраине города, а часть похищенного — в ломбарде.



Как сообщает ГУ МВД региона 1 февраля, с заявлением женщина обратилась на прошлой неделе и сразу описала приметы вероятного преступника. Он жил с ней около месяца, а знакомы они больше полутора лет. После его исчезновения 43-летняя представитель иностранной фирмы подсчитала ущерб — вышло примерно на шесть миллионов рублей. Пропали, кроме ряда драгоценных украшений, подвеска с камнями стоимостью больше 50 тысяч долларов, эксклюзивная золотая ручка, брендовая сумка за 200 тысяч рублей и антикварная фарфоровая ваза немецкой фирмы «Мейсон» 18-го века. Женщина купила ее на аукционе за 20 тысяч долларов несколько лет назад.

