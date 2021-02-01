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Российский суд по правам человека всё ближе. Путин поручил «рассмотреть вопрос»

Президент России вернулся к идее создания специального органа по правам человека. Предложения принимаются на 1 июня.

«Рекомендовать Верховному суду Российской Федерации: <...> рассмотреть совместно с министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека», — цитирует 1 февраля поручение главы государства РИА Новости.

Предложения необходимо предоставить до 1 июня. Ответственными назначены председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и руководитель Минюста Константин Чуйченко.

В середине декабря 2020-го предложение о создании нового органа поднималось на встрече Владимира Путина и президентского совета по правам человека. Глава государства назвал идею «правильной».

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Комментарии (32)

Ирина Смирнова
Сначала раскачали общество мерзкими ток-шоу с маргинальными скандалами, по сути, показали, что так живет много людей, типа "норма". Дальше выдали "правовые" программы (Суд идет), где показывают суд по законам, что вступает в противоречие с реальной судебной практикой, это тоже возбуждает. Круглосуточно показывают детективы с пропагандой насилия и честными суперменами, действующими по понятиям. Все это густо сдобрено тупой пропагандой на тему, как все плохо за бугром. И на этом фоне растут дети. Теперь у нас будет еще больше судов, куда доверчивый народ понесет свои денежки в больших количествах. Может быть, надо сделать правосудие более прозрачным? Разъяснять не в постановочных телевизионных судах, а на сайтах, чем руководствуются судьи при вынесении конкретных приговоров.
виктор эммануил
24 апреля 1934 г. в Германии была создана Народная судебная палата.
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— Мы тебя сейчас будем судить. Я, к твоему сведению, главный судья королевства.
— А вот это неправильно. Я требую этого… прокурора.
— Пожалуйста. Я и прокурор.
— Вот так порядочки!… Дай мне хоть адвоката.
— Ты будешь смеяться, но адвокат — это тоже я. Понимаешь, королевство у нас маленькое, толковых людей не найдешь. Так и мучаюсь — всё сам да сам.
— Интересно, может, ты ещё и палач?
— Нет. Палач у нас есть настоящий и, между прочим, очень хороший. Я вас потом познакомлю.
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