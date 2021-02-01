Российский суд по правам человека всё ближе. Путин поручил «рассмотреть вопрос»

Президент России вернулся к идее создания специального органа по правам человека. Предложения принимаются на 1 июня.
«Рекомендовать Верховному суду Российской Федерации: <...> рассмотреть совместно с министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека», — цитирует 1 февраля поручение главы государства РИА Новости.
Предложения необходимо предоставить до 1 июня. Ответственными назначены председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и руководитель Минюста Константин Чуйченко.
В середине декабря 2020-го предложение о создании нового органа поднималось на встрече Владимира Путина и президентского совета по правам человека. Глава государства назвал идею «правильной».