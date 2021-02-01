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Капитана ФСБ в подмосковном Оболдино нашли с простреленной головой

Капитан ФСБ найден мёртвым в коттедже в подмосковной деревне Оболдино. Погиб он от огнестрельного ранения в голову. Об этом 1 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

По данным агентства, о теле в коттеджном посёлке «Заповедник» сообщил мужчина. «Опрошенный пояснил, что в ночь на 30 января они с приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали стрелять из травматического пистолета. В один момент, отвернувшись, он услышал очередной выстрел, а когда повернулся, увидел своего приятеля лежащим», — рассказал источник.

Сообщивший о происшествии также добавил, что его погибший друг — 36-летний капитан Федеральной службы безопасности.

С места происшествия были изъяты два пистолета и служебное удостоверение капитана. Проводится проверка, назначен ряд экспертиз.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

gencon
.............,..........,
zenotr
++
terry18
36 лет и уже капитан? Карьерист, однако.
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