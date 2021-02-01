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Рубль начал февраль укреплением на бирже

Биржевые курсы доллара и евро снижаются по отношению к рублю по состоянию на 1 февраля.

Единая европейская валюта на открытии торгов потеряла 25 копеек. В 10:10 по московскому времени за евро давали 91,7 рубля. Доллар, в свою очередь, опустился на 12 копеек, до 75,6.

Нефть марки Brent стоит сегодня 55,9 доллара за баррель.

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Комментарии (2)

Alex000
Urals +0.37%
EUR/RUB и USD/RUB -0.37% в среднем
:D
Василий Марущак
Но тут ударили санкции)))
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