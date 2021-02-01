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Скандал с женой довёл петербуржца до психбольницы. Впереди маячит уголовное дело

Житель Курортного района Петербурга не смог остановиться, начав ругаться с женой, и пустился во все тяжкие. Скандал закончился угрозой взрыва и приездом полиции.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 февраля, накануне утром в дежурную часть главка полиции через номер 112 позвонил некий гражданин и заявил, что у его жены проблемы. Потом он начал кричать «Бомба в здании!» и назвал адрес: Приморское шоссе, 264. За пять минут до звонка он уже набирал в ГУ МВД по городу и области и жаловался на супругу.

Полиция приехала к неспокойному гражданину. 51-летний мужчина был задержан и доставлен в отдел. Никаких бомб в здании не нашли. Петербуржца же вскоре отправили с бригадой скорой помощи в городскую психиатрическую больницу № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Telman_spb
успели!
спасли человека!
если бы стал говорить - спасите от жены,пообещали бы через неделю участкового прислать )
dedmoroz_5e4d8827384c2
дело маячит жене/
reyals
Не женитесь. Никогда.
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