Скандал с женой довёл петербуржца до психбольницы. Впереди маячит уголовное дело

Житель Курортного района Петербурга не смог остановиться, начав ругаться с женой, и пустился во все тяжкие. Скандал закончился угрозой взрыва и приездом полиции.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 февраля, накануне утром в дежурную часть главка полиции через номер 112 позвонил некий гражданин и заявил, что у его жены проблемы. Потом он начал кричать «Бомба в здании!» и назвал адрес: Приморское шоссе, 264. За пять минут до звонка он уже набирал в ГУ МВД по городу и области и жаловался на супругу.