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Гендиректор фирмы по производству измерительных приборов совершил самоубийство в Красногвардейском районе

Тело 62-летнего мужчины нашли у дома на Ленской улице.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 февраля, бизнесмена, который год назад зарегистрировал компанию по производству измерительных приборов, нашли под окнами дома, где зарегистрирована его супруга. Квартира, где также, по данным аналитической системы СПАРК, зарегистрирована и сама фирма, находится на пятом этаже.

Причины, приведшие к гибели бизнесмена, устанавливаются.

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Комментарии (6)

Cashmare
расследование ведет капитан гнездилов?
263784231
Всё же чётко написано: компания по производству приборов, звали - Гендиректор, а следствие на единственном верном пути.
Gregory Skidan
Как звали?
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