В Мьянме военные захватили власть. Среди задержанных лауреат Нобелевской премии мира

После военного переворота в Мьянме задержано всё руководство страны, в государстве объявлено чрезвычайное положение. Демократы правили чуть больше двух месяцев.

События в Мьянме разворачиваются с утра 1 февраля. Военные захватили власть, задержали президента страны Вин Мьина и лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи. Еще в 90-х годах она получила Нобелевскую премию мира, находясь под арестом, президент — бывший политзаключенный.

Поводом для переворота стали недавние парламентские выборы, которые якобы были сфальсифицированы — так заявляют военные. Власть перешла главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлаину.