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В Мьянме военные захватили власть. Среди задержанных лауреат Нобелевской премии мира

После военного переворота в Мьянме задержано всё руководство страны, в государстве объявлено чрезвычайное положение. Демократы правили чуть больше двух месяцев.

События в Мьянме разворачиваются с утра 1 февраля. Военные захватили власть, задержали президента страны Вин Мьина и лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи. Еще в 90-х годах она получила Нобелевскую премию мира, находясь под арестом, президент — бывший политзаключенный.

Поводом для переворота стали недавние парламентские выборы, которые якобы были сфальсифицированы — так заявляют военные. Власть перешла главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлаину.

Задержания произошли за несколько часов до первого сбора нового состава парламента. Партия демократов получила 396 из 476 депутатских мест. Партия военных — 33 места.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

261847251
Надо же: партия военных...

- Ваша политическая платформа?
- Так точно!
gencon
Как вариант.....
261933551
Западные демократии сольют Сан Су Чжи - не оправдала доверия. Оказалась ещё более кровожадная, чем "хунта".
Сейчас будут выражать "глубокую озабоченность", потом забудут.
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