Сотрудники полиции задержали жителя Петербурга, который любезно провожал старушек до банка, чтобы они сняли для него деньги. Он обещал им выручить попавшего в беду родственника.
МВД России
Как сообщает 1 февраля ГУ МВД региона, уже арестованного петербуржца подозревают в четырёх эпизодах на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Эти деньги он «заработал» за месяц, в беседах с пожилыми женщинами представляясь сотрудником ГИБДД. Он рассказывал им старую мошенническую байку — сын или внук задавил человека, ему грозит тюрьма, чтобы её избежать, надо заплатить. Стандартная плата за свободу у арестованного — 500 тысяч. В некоторых случаях деньги пенсионерки готовили заранее, но был и эпизод, когда обманщик проводил женщину до банка.
Полиция проверяет 35-летнего мужчину на причастность к другим подобным эпизодам. За ним судимость за дезертирство.