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В Петербурге арестовали лжеполицейского-дезертира. Полиция просит к нему присмотреться

Сотрудники полиции задержали жителя Петербурга, который любезно провожал старушек до банка, чтобы они сняли для него деньги. Он обещал им выручить попавшего в беду родственника.

МВД России

Как сообщает 1 февраля ГУ МВД региона, уже арестованного петербуржца подозревают в четырёх эпизодах на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Эти деньги он «заработал» за месяц, в беседах с пожилыми женщинами представляясь сотрудником ГИБДД. Он рассказывал им старую мошенническую байку — сын или внук задавил человека, ему грозит тюрьма, чтобы её избежать, надо заплатить. Стандартная плата за свободу у арестованного — 500 тысяч. В некоторых случаях деньги пенсионерки готовили заранее, но был и эпизод, когда обманщик проводил женщину до банка.

Полиция проверяет 35-летнего мужчину на причастность к другим подобным эпизодам. За ним судимость за дезертирство.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

gencon
Это наймиты сказочного на новый дворец собирают. Согласно российской Википедии - мошенник в России давно носит мантию и погоны. В 90-е их называли "оборотнями" в погонах. Но в связи с написанием нового УПК РФ от 2004 года, оборотни постепенно трансформировались в главную опору развития общества и экономики РФ.
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