В «Галерее» задержали молодого лейтенанта. Он пытался доказать полиции, что тоже с погонами

Полиция не признала в воре из «Галереи» своего, удостоверение оперативника уголовного розыска не помогло.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 февраля, накануне ночью в ТРЦ на Лиговском проспекте был задержан 20-летний подозреваемый в краже. Охрана «Галереи» вызвала полицию. Приехавший наряд познакомился с жителем Москвы по имени Иван, который предъявил удостоверение сотрудника МВД на имя лейтенанта полиции Самойлова, оперуполномоченного уголовного розыска.

Полицию смутило раздвоение личности задержанного. Удостоверение не вызвало доверия и было отправлено на экспертизу, которая подтвердила догадку о подделке. Факт кражи из «Галереи», к слову, не подтвердился. Зато теперь москвичу «светит» статья о подделке документов. Пока же молодой человек помещён в камеру при отделе полиции, на него составлен протокол о мелком хулиганстве.