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В Петербурге установилась «скандинавская зима». В городе снег и лёгкий мороз

В ближайшие дни жители Петербурга будут чувствовать на себе лёгкий мороз, умеренный ветер и снежную крупу. Синоптик назвал это «скандинавской зимой».

По данным Гидрометцентра, 1 февраля в Петербурге до -5, в городе пасмурно и возможен снег. В ближайшие два дня погода будет примерно такой же, к среде, по предварительному прогнозу, станет чуть прохладней, до -7.

По словам специалиста погодного центра «ФОБОС» Михаила Леуса, погоду в городе определяет тыловая часть циклона с центром над северо-востоком европейской части России. Начало февраля в Петербурге он назвал «скандинавской зимой».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

doorbal_
ещё бы нам скандинавские дорожные службы..
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