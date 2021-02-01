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«Ну здоров, и слава богу». Медведев не видит повода для разбирательств по факту отравления Навального

Так как оппозиционный политик Алексей Навальный здоров, то повода для принятия процессуальных решений нет. Такого мнения придерживается заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

О своем видении ситуации Медведев рассказал 1 февраля при встрече с журналистами. Раз Навальный не болен, рассуждает экс-президент, то и разбирательства вокруг его здоровья «неуместны». «Как я понял, недавно он сказал, что он здоров. Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны», — высказался Медведев. Принимать какие-то процессуальные решения можно, если проблема всё еще есть — но только после того, как российская сторона получит данные о здоровье оппозиционера. «Нам такие данные не дают», — добавил замглавы Совбеза.

Навальный впал в кому в конце августа на рейсе в Москву из Томска. Самолет сел в Омске, политик оказался в местной больнице. Врачи сделали вывод о проблемах с обменом веществ, после чего семья перевезла политика в Берлин. Через некоторое время он пришел в себя, европейские врачи сделали вывод об отравлении. По возвращении в страну Навального задержали на 30 суток из-за того, что он как условно осужденный не отметился у надзирателя.

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Комментарии (10)

Петр Петров
Позорник России
260642921
Медведев и Песков - это одно лицо? Что-то я стал путаться в них...
SERGEY111
Ну раненько утречком под бокальчик , другой , третий Верментино или Мальвазии из собственного погребка я бы тоже был добрее и отзывчивее Винни Пуха и пожелал бы здоровья кому угодно .
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