Медведев сделал вывод о политизации Twitter, упомянув Навального

Дмитрий Медведев назвал соцсеть Twiiter политизированной и циничной, потому что его знакомому при регистрации предложили подписаться на Навального. По его мнению, это вмешательство во внутренние дела страны.

Мнением зампредседателя Совбеза России поделился с журналистами 1 февраля. Медведев рассказал историю о том, как его знакомый регистрировался в Twitter. Этому человеку соцсеть предложила указать сферу интересов. «Ну он там поставил, по-моему, музеи, театры, искусство. Именно в такой сфере. Ему вывалился список людей, на которых ему рекомендуют подписаться с учетом российского происхождения заявителя для создания аккаунта. Кто там первым был? Алексей Навальный», — отметил Медведев.