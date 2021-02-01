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Медведев сделал вывод о политизации Twitter, упомянув Навального

Дмитрий Медведев назвал соцсеть Twiiter политизированной и циничной, потому что его знакомому при регистрации предложили подписаться на Навального. По его мнению, это вмешательство во внутренние дела страны.

Мнением зампредседателя Совбеза России поделился с журналистами 1 февраля. Медведев рассказал историю о том, как его знакомый регистрировался в Twitter. Этому человеку соцсеть предложила указать сферу интересов. «Ну он там поставил, по-моему, музеи, театры, искусство. Именно в такой сфере. Ему вывалился список людей, на которых ему рекомендуют подписаться с учетом российского происхождения заявителя для создания аккаунта. Кто там первым был? Алексей Навальный», — отметил Медведев.

Он назвал это примером политической позиции руководства соцсети — политизированной, абсолютно циничной и связанной с вмешательством во внутренние дела страны.

У Алексея Навального в Twitter 2,5 млн читателей.

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Комментарии (5)

Михаил Петров-Водкин
Навальный - это хорошо! И взрослые знают, и дети - он радость творит на планете.
Редиска Здесь
Ну так регистрировался бы в российских соцсетях. Что же этот патриот лезет в западную соцсеть и еще не доволен.
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