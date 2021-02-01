В НИИ гриппа имени Смородинцева выяснили, что сейчас представляет из себя генетическое разнообразие вируса SARS-CoV-2 в России. Самым «популярным» все еще остается образец, завезенный из Ухани.

Краткими итогами исследования в НИИ поделились 1 февраля. В сообщении отмечается, что было проведено секвенирование 1547 полных геномов вируса, циркулирующих в России, образцы брали в 56 регионах страны. 89 процентов — это линия вирусов, которая возникла год назад. От нее произошли еще 77 дочерних линий, большинство из них в единственном экземпляре.

«Анализ доступных в международной базе данных GISAID последовательностей геномов SARS-CoV-2 из России демонстрирует их невысокую изменчивость. Большинство исследованных вирусов отличаются не более чем на 25 нуклеотидов от исходного «уханьского» вируса», — отметили в НИИ.

Штаммов из Великобритании, Бразилии ЮАР и США, кроме одного завозного случая в декабре, ученые в России не нашли. Отдельные мутации все же имеют место быть, но их значения для самого вируса пока не ясны и с утяжелением течения болезни не связаны.