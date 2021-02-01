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Рейдерский кря-кря захват: маленькая утка в Гатчине взяла под контроль целое озеро

Любители пернатых предпочитают центральным улицам тихие парки. Петербургский фотограф Антон Кубышкин заметил в Гатчине несколько редких птиц — лутка и крапивника.

Фотографии и видео о опубликовал 31 января в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». Луток облюбовал озеро Белое.

«Небольшая уточка луток держит под контролем все озеро. Важно оплывает свои владения. На кого кинет свой взгляд, все отводят глаза. Уступают дорогу, — рассказывает фотограф. — Ну а если кто провинился, наказание будет серьёзное — это видно в конце. На самом деле луток гонял гоголей достаточно долго, но получился только небольшой фрагмент на видео».

Луток или малый крохаль (Mergellus albellus) — редкая птица, зимует у нас в единичных случаях, встречается на пролёте весной. Он занесён в Красную книгу Ленинградской области.

А в Дворцовом парке Антон Кубышкин встретил крапивника. Самое удивительное, что посреди зимы эта маленькая птичка умудрилась найти насекомое.

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Комментарии (2)

Dmitriy 204567
Не Вышенкова стиль😆
Mazzzz
Спасибо , разрядили обстановку )))
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