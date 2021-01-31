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Папа Франциск учредил день дедушек и бабушек

Глава Римско-католической церкви папа Франциск создал новый праздник.

Как сообщает 31 января «Газета.Ru» со ссылкой на Vatican News, он учредил международный день дедушек и бабушек. «Дедушки и бабушки зачастую бывают забыты. Так не будем забывать это богатство, беречь основы и передавать их», — сказал папа римский.

Дата празднования выбрана из-за близости ко дню чествования святых Иоакима и Анны — дедушки и бабушки Иисуса Христа, отметил Франциск.

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Комментарии (1)

265027971
попам только праздновать подавай.
хрен работать заставишь ведь.
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