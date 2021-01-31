У Сенатской площади со льда снимали экстремала

Срочная помощь спасателей понадобилась мужчине в Адмиралтейском районе Петербурга 31 января. Воскресным утром он оказался в ледяном плену.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, в 6:25 в экстренные службы поступила заявка, что примерно в 200–300 метрах от дома № 1 на Сенатской площади на заледенелой поверхности Невы лежит человек.

Прибывшие по указанному адресу спасатели подняли его на борт спецтехники и доставили на берег, а затем — в одну из городских больниц. Врачи диагностировали у него обморожение конечностей.