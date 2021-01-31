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У Сенатской площади со льда снимали экстремала

Срочная помощь спасателей понадобилась мужчине в Адмиралтейском районе Петербурга 31 января. Воскресным утром он оказался в ледяном плену.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, в 6:25 в экстренные службы поступила заявка, что примерно в 200–300 метрах от дома № 1 на Сенатской площади на заледенелой поверхности Невы лежит человек.

Прибывшие по указанному адресу спасатели подняли его на борт спецтехники и доставили на берег, а затем — в одну из городских больниц. Врачи диагностировали у него обморожение конечностей.

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Комментарии (4)

Семён Дымов
Посмотрев на карту получается что он лежал на берегу Васильевского острова. До чего глупые заявители пошли.
Семён Дымов
Ширина Невы напротив Сенатской площади составляет 293 метра.
Отсюда вытекает вопрос , где лежал экстремал?
Riptide
Extreme, welcome aboard!
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