Российская конькобежка Воронина выиграла дистанцию на этапе Кубка мира

Россиянка Наталья Воронина 31 января заняла первое место в забеге на 3000 метров на этапе Кубка мира в нидерландском Херенвене.

Конькобежка показала результат 3 минуты 56,853 секунды – это рекорд катка. На втором и третьем местах спортсменки из Нидерландов Антоинетте де Йонг (3.58,908) и Ирен Схаутен (4.00,153). Россиянка Евгения Лаленкова – на девятом (4.03,616).

26-летней Ворониной принадлежит мировой рекорд на дистанции 5000 метров. В 2018 году она взяла «бронзу» на Олимпийских игра, получала медали на чемпионатах Европы и мира, пишет ТАСС.