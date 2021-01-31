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Самолёт в Башкирии сел в поле: ему в винт попала птица

Воздушное ЧП случилось днём 31 января в Башкортостане.

Как сообщает республиканское ГУ МЧС в своём паблике «ВКонтакте», легкомоторный самолёт «Альфа» совершил вынужденную посадку в поле в 5 километрах от села Первушино Кушнаренковского района. На борту находится один человек — пилот.

Он совершал любительский полёт с аэродрома «Первушино». Как выяснилось, в воздухе в винт его судна попала птица, и началась вибрация двигателя.

Никто не пострадал. Самолёт отбуксировали в село Кувыково.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

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Комментарии (1)

bluxer
в кузнечный пресс попала птица
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