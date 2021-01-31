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Пассажиры нетрезвой дамы на каршеринге устроили ГИБДД «представление» на Парашютной

Молодая девушка и двое её спутников попались дорожной полиции в Приморском районе Петербурга. Поездка на каршеринговом автомобиле обернулась для них сразу несколькими протоколами из-за слишком эмоциональной реакции на сложившуюся ситуацию.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Как сообщает 31 января «Дорожный инспектор», по предварительной информации, накануне на пересечении Парашютной улицы и улицы Маршала Новикова сотрудники ГИБДД задержали водителя арендованного «Ниссана», который не выполнил их требование об остановке. За рулём, как оказалось, находилась 28-летняя автомобилистка. От медицинского освидетельствования девушка отказалась.

Пока она беседовала с полицейскими, за неё решили вступиться пассажиры — 25-летний мужчина и 39-летняя женщина. После нескольких минут более-менее конструктивного диалога они перешли на оскорбления и мат, поэтому вместе с водителем автомобиля (её даже заковали в наручники) были доставлены в отдел полиции, где в отношении них был составлен протокол по административной статье «Мелкое хулиганство».

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Аналогичный протокол, а также ещё два — за отказ в остановке и от проверки на алкогольное опьянение — вручили автомобилистке.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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