Молодая девушка и двое её спутников попались дорожной полиции в Приморском районе Петербурга. Поездка на каршеринговом автомобиле обернулась для них сразу несколькими протоколами из-за слишком эмоциональной реакции на сложившуюся ситуацию.
Как сообщает 31 января «Дорожный инспектор», по предварительной информации, накануне на пересечении Парашютной улицы и улицы Маршала Новикова сотрудники ГИБДД задержали водителя арендованного «Ниссана», который не выполнил их требование об остановке. За рулём, как оказалось, находилась 28-летняя автомобилистка. От медицинского освидетельствования девушка отказалась.
Пока она беседовала с полицейскими, за неё решили вступиться пассажиры — 25-летний мужчина и 39-летняя женщина. После нескольких минут более-менее конструктивного диалога они перешли на оскорбления и мат, поэтому вместе с водителем автомобиля (её даже заковали в наручники) были доставлены в отдел полиции, где в отношении них был составлен протокол по административной статье «Мелкое хулиганство».
Аналогичный протокол, а также ещё два — за отказ в остановке и от проверки на алкогольное опьянение — вручили автомобилистке.