Динозавр в янтаре, яйцо мозазавра и другие открытия палеонтологии ковидной эпохи

«Нам стало легче на душе, когда выяснилось, что бедная девочка не мучилась долго», — сказали ученые, обнаружив на Аляске мумию возрастом 57 тысяч лет. «Девочка» — юная волчица, судя по всему, ее логово просто обвалилось, а вечная мерзлота сохранила останки. На сегодня это наиболее сохранившийся древний волк, но найти волка на Аляске — не что-то из ряда вон, а вот когда в Антарктиде находят нечто, похожее на сдувшийся и окаменевший мяч для регби, и это оказывается яйцом мозазавра — морского пресмыкающегося — можно удивиться. Пока не вспомнишь, что 68 млн лет назад в Антарктиде было тепло. Также неудивительно, что гигантский спинозавр плавал в пустыне Сахаре (100 млн лет назад там протекали реки). А 47 млн лет назад питоны водились в Европе, это потом они поползли в Южную Азию, Африку и Австралию. Целую пригоршню открытий в этом году обеспечил, по традиции, янтарь Мьянмы. В древней смоле кто только не застревал, в том числе динозавр. Правда, голова динозавра чуть больше семи сантиметров и очень напоминает птичью, только с зубами, впрочем, у древних птиц были зубы.